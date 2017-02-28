Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi İnönü Mahallesi Tuna Geçidinde bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hanifi ve Firdevs Balta'nın yakınları kontrol amaçlı yaşlı çiftin evine gitti. Eve girdiklerinde her iki şahsın cansız bedenleri ile karşılaşan yakınları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan 112 sağlık ekipleri yaşlı çiftin öldüğünü tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Hanifi (89) ve Firdevs Balta'nın (84) cesetleri Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tahmin edilen yaşlı çiftin kesin ölüm sebebi ise otopsi işlemi sonrası belli olacak.

