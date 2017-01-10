Gaziantep'te kaçan terörist yakalandı!

GAZİANTEP'te Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırı sonrası olay yerinden kaçan terörist düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gaziantep'te İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15.15 sıralarında silah sesleri geldi. Yaklaşık iki dakika süren çatışma seslerinin ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Bölgeden bildiren muhabirlere göre Emniyet Müdürlüğü'ne 2 terörist girmeye çalıştı. Polisler bir teröristi vurdu.

Diğer teröristin ise çatışarak kaçtığı öğrenildi. İlerleyen dakikalarda ise ikinci terörist de yakalandı.