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Gaziantep'te huzur uygulaması
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Gaziantep'te huzur uygulaması

Gaziantep'te yapılan huzur uygulamalarında belgesi olmadığı halde müzik yayını, alkol servisi yapan ve kapalı mekanda sigara içildiği tespit edilen 7 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Gaziantep'te yapılan huzur uygulamalarında belgesi olmadığı halde müzik yayını, alkol servisi yapan ve kapalı mekanda sigara içildiği tespit edilen 7 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan 4 otel, 6 içkili restoran, bar ve umuma açık iş yerlerinde huzur uygulaması yaptı. Uygulamada ruhsatsız faaliyet gösteren, sigortasız işçi ve sigortasız yabancı uyruklu işçi çalıştıran, canlı müzik yayını ile ilgili belgesi olmadığı halde canlı müzik yayını yapan, TABDK Belgesi olmadığı halde alkol servisi yapan ve kapalı alanda sigara içtiği tespit edilen 7 iş yeri hakkında tutanak tutuldu. Yapılan kontrollerde 2 adet pompalı tüfek fişeği, 4 adet mermi, 1 adet boş şarjör, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konu ile alakalı 2 şüpheli şahıs gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili birime teslim edildi.

Toplamda 137 şahsın GBT sorgulaması yapıldığı denetlemelerde, Maliye Müdürlüğü personeli tarafından çeşitli konulardan iş yerlerine yaklaşık 15 bin TL Para cezası uygulandı.
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