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Gaziantep'te hedef Fenerbahçe maçından galip ayrlmak
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Gaziantep'te hedef Fenerbahçe maçından galip ayrlmak

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, pazar günü Gaziantep Arena'da karşılaşacakları Fenerbahçe maçına ilişkin, 'Bütün takımla benliğimizle her şeyimizi ortaya koyup Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz' dedi.

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, pazar günü Gaziantep Arena'da karşılaşacakları Fenerbahçe maçına ilişkin, "Bütün takımla benliğimizle her şeyimizi ortaya koyup Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz beraber kalarak deplasmandan küme düşme potasında kurtulmak adına hanesine bir puanla yazdıran Gaziantepspor'da pazar günü Gaziantep Arena'da Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelecekleri Fenerbahçe maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.
Antrenman öncesi basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçından 3 puandan başka bir şey düşünmediklerini belirtti.

"BUGÜN İTİBARİYLE DE ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ BEKLİYOR"
Geçen hafta berabere kaldığı Medipol Başakşehir maçını değerlendiren Uygun, "Kazanmak için gitmiştik. Hafta içerisinde ki hazırlıklarımız o yöndeydi. Çünkü çok puanlara olan bir takım durumundayız. Bulunduğumuz konum itibariyle ligde kalabilmek bizim için Anadolu'da şampiyon olmuş kadar değerli şuanda özellikle yeni sezonda ligde kalıp devam eden takımlar bekli de bundan sonraki sürecin içinde her zaman şampiyonluğa oynayabilecek ekonomik katkıyı kendilerinde bulacaklar. Doğru sistem doğru ekol ve iyi bir yönetim anlayışı ile birlikte kurumsallaştığı zaman bu gelen ekonomik maddiyat sizin şampiyon olmanızın önünü açacaktır diye düşünüyorum. O yüzden kalmamız gerekiyor. Başakşehir maçında da birçok pozisyona girdik. Kazanmak adına bütün yüreğimizi ortaya koyduk. Ama bir puan aldık. Şimdi önümüze bakıyoruz. Bizi de bugün itibariyle de çok önemli bir maç bekliyor" dedi.

"KAZANMA ADINA SAHADA YÜREĞİMİZLE HEP BERABER OLACAĞIZ"
Hafta sonu oynanacak olan kritik Fenerbahçe maçı öncesi konuşan Uygun, kazanan tarafın kendileri olacağını belirterek, "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz. Hem de bütün takımla benliğimizle her şeyimizle kazanıp takım olarak hem şehir olarak havaya girmeyi ve bununla aldığımız 3 puanla birlikte de önümüzdeki haftalara umutlu ve huzurlu bir günler geçirmeyi ve hayalimiz olan kümede kalmayı gerçekleştirecek en büyük adımlardan biri olarak görüyoruz. Ben futbolcu kardeşlerime inanıyorum. O yüreği o mücadeleyi o hırsı göstereceklerdir. Taraftarımızdan da o gün bütün stadyumu doldurmalarını bu kardeşlerime son dakikaya kadar destek olmaları kazanma adına da onlarla birlikte sahada mücadele etmelerini istiyorum. İnşallah kazanacağız. Bizim rakibin gücü değil biz ne yapabileceğimize bakıyoruz. Oyun felsefimiz sistemimiz taktiğimiz her şeyimizle bu hafta içinde hazırlanacağız. Kazanma adına sahada yüreğimizle hep beraber olacağız" şeklinde konuştu.

"BİZİM GENÇLERİMİZE ÜLKEMİZ DA SAHİP ÇIKSIN"
Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın geçen hafta pazar günü ziyaretinde havalimanında ne konuştuğunu sorması üzerine Uygun, "Gaziantepspor'u sordu. Ekonomik olarak çok borçların olduğunu ve onların ödendiğini anlattım. Yönetim olarak elden geldiği kadar şu andaki bulunduğu borç durumunda 10 milyon dolara tüm borçların bittiğini anlattım. O da tabii takım halinde çok sevindi. Bazı eksiklikler tesis yönünden yeniden bir tesise ihtiyaç olduğunu ve bunun gibi güzel dostane bir konuşmamız geçti. O yüzden her şey mükemmel inşallah Gaizantepspor kümede kalır. Biz bu takım halinde futbolcu kardeşlerimizle bunu başarırız diye düşünüyorum. Türkiye'de 6 yabancının oynadığını biliyordu. Bu kadar yabancının olduğunu bilmiyordu. Yani bizim gençlerimizin ülkemizde bu kadar sahip çıkılmasını gerektiğini bu imkanların çıkması için seferber ilan ettiğini bu anlamda bu eksikle ilgili zaten kendisi de gerekli yerlere bilgiyi verir" diye konuştu.
(Kazım Uzunöz/İHA)

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