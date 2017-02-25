Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Gaziantep'te 'Fenerbahçe' kuyruğu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Gaziantep'te 'Fenerbahçe' kuyruğu

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak olan Gaziantepspor-Fenerbahçe maçı biletleri, yoğun ilgi görüyor.

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak olan Gaziantepspor-Fenerbahçe maçı biletleri, yoğun ilgi görüyor.
Süper Lig'in 22. haftasında yarın Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak olan Gaziantepspor'da kırmızı-siyahlı taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösteriyorlar. Passolig önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar işlemlerinin geç yapılmasından dolayı da kırmızı-siyahlı yönetime tepki gösterdi. Taraftarlardan İzzen Dinç, bilet almada sorun yaşadıklarını belirterek, "Gaziantepspor'un şu durumunda bilet sorunu ile karşılaşmak büyük bir talihsizliktir. Böyle bir taraftar desteği ihtiyacı varken maddi sorunlar ile boğuşurken böyle bilet almada zorluk çıkarılması gerçekten akla zarar bir durum. İnşallah Pazar günü oynayacağımız Fenerbahçe maçında iyi sonuçlar alırız. Gaziantepspor'dan iyi futbol bekliyoruz" dedi.
Kırmızı-siyahlı taraftarlar İbrahim Özkan, bu kadar önemli bir maçta yönetimin bu duruma seyirci kalmasını kabullenemedikleri söyleyerek, "Bu kadar insan burada bilet almak için bekliyor. Yoğunluk var. Ama 20-25 dakikada bir işlem yapılıyor. Yönetimin bizlere bu konuda yardımcı olması lazım" diye konuştu.
Öte yandan Fenerbahçe maçı için kale arkası 15 TL, Maraton ALT 30 TL, Maraton ve Kale Arkası ÜST 80 TL, VIP alt 100 TL ve VIP üst 150 TL'den satılıyor.
(Kazım Uzunöz - Lider Olgun / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Gaziantep'te 'Fenerbahçe' kuyruğu
'Ömrünüzün kısalmasını istemiyorsanız kesinlikle bal yemeyin'
Bitlis'te çatışma: 8 terörist öldürüldü, 2'si sağ yakalandı
'Bu Türk futboluna yapılmış bir saldırıdır'
Kılıçdaroğlu'ndan gençlere 'sandığa gidin' çağrısı
'Türkiye'nin dünyada ilk 10'a girmesi şart'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Barzani'den kritik ziyaret öncesi Demirtaş bombası!
Barzani'den kritik ziyaret öncesi Demirtaş bombası!
Bakanlık düğmeye bastı! 3 bin personel alınacak
Bakanlık düğmeye bastı! 3 bin personel alınacak
TSK'dan flaş El Bab açıklaması! Az önce duyurdular
TSK'dan flaş El Bab açıklaması! Az önce duyurdular
Kılıçdaroğlu'ndan Necmettin Erbakan hamlesi
Kılıçdaroğlu'ndan Necmettin Erbakan hamlesi
Hac kura sonuçları açıklandı!2017 hac sorgulama
Hac kura sonuçları açıklandı!2017 hac sorgulama
İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den kritik uyarı!
İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den kritik uyarı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Gaziantep'te 'Fenerbahçe' kuyruğu
Gaziantep'te 'Fenerbahçe' kuyruğu
'Ömrünüzün kısalmasını istemiyorsanız kesinlikle bal yemeyin'
'Ömrünüzün kısalmasını istemiyorsanız kesinlikle bal yemeyin'
Bitlis'te çatışma: 8 terörist öldürüldü, 2'si sağ yakalandı
Bitlis'te çatışma: 8 terörist öldürüldü, 2'si sağ yakalandı
'Bu Türk futboluna yapılmış bir saldırıdır'
'Bu Türk futboluna yapılmış bir saldırıdır'
Kılıçdaroğlu'ndan gençlere 'sandığa gidin' çağrısı
Kılıçdaroğlu'ndan gençlere 'sandığa gidin' çağrısı
'Türkiye'nin dünyada ilk 10'a girmesi şart'
'Türkiye'nin dünyada ilk 10'a girmesi şart'
AK Parti MKYK Toplantısı başladı
AK Parti MKYK Toplantısı başladı
Başbakan Yıldırım: Yeni sistem terörün sonunu getirecek
Başbakan Yıldırım: Yeni sistem terörün sonunu getirecek
Fenerbahçe Gaziantepspor maçına hazır
Fenerbahçe Gaziantepspor maçına hazır
'Milletimizin iradesinin tam hakim olacağı bir değişiklik yapıyoruz'
'Milletimizin iradesinin tam hakim olacağı bir değişiklik yapıyoruz'
Beşiktaş'tan taraftara derbi uyarısı
Beşiktaş'tan taraftara derbi uyarısı
AK Parti'nin referandum kampanyası tanıtıldı
AK Parti'nin referandum kampanyası tanıtıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English