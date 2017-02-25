Gaziantep'te 'Fenerbahçe' kuyruğu

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak olan Gaziantepspor-Fenerbahçe maçı biletleri, yoğun ilgi görüyor.

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak olan Gaziantepspor-Fenerbahçe maçı biletleri, yoğun ilgi görüyor.

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak olan Gaziantepspor'da kırmızı-siyahlı taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösteriyorlar. Passolig önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar işlemlerinin geç yapılmasından dolayı da kırmızı-siyahlı yönetime tepki gösterdi. Taraftarlardan İzzen Dinç, bilet almada sorun yaşadıklarını belirterek, "Gaziantepspor'un şu durumunda bilet sorunu ile karşılaşmak büyük bir talihsizliktir. Böyle bir taraftar desteği ihtiyacı varken maddi sorunlar ile boğuşurken böyle bilet almada zorluk çıkarılması gerçekten akla zarar bir durum. İnşallah Pazar günü oynayacağımız Fenerbahçe maçında iyi sonuçlar alırız. Gaziantepspor'dan iyi futbol bekliyoruz" dedi.

Kırmızı-siyahlı taraftarlar İbrahim Özkan, bu kadar önemli bir maçta yönetimin bu duruma seyirci kalmasını kabullenemedikleri söyleyerek, "Bu kadar insan burada bilet almak için bekliyor. Yoğunluk var. Ama 20-25 dakikada bir işlem yapılıyor. Yönetimin bizlere bu konuda yardımcı olması lazım" diye konuştu.

Öte yandan Fenerbahçe maçı için kale arkası 15 TL, Maraton ALT 30 TL, Maraton ve Kale Arkası ÜST 80 TL, VIP alt 100 TL ve VIP üst 150 TL'den satılıyor.

(Kazım Uzunöz - Lider Olgun / İHA)