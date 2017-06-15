Gaziantep'te drone destekli PKK operasyonu: 12 gözaltı

Gaziantep'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya aracılığıyla PYD/YPG-YPJ terör örgütünü öven paylaşımlar yaptığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya aracılığıyla PYD/YPG-YPJ terör örgütünü öven paylaşımlar yaptığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri personelleri ile bomba imha uzmanlarının da katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. İnsansız hava aracı destekli gerçekleşen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Valiliğinden yapılan operasyon ile ilgili açıklamada, "Yapılan operasyon kapsamında, PKK/KCK terör örgütü adına, ilimizde faaliyetlerde bulunan, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü ve örgütün Suriye yapılanması olan PYD/YPG-YPJ terör örgütünü övücü/özendirici paylaşımlarda bulunan, terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret eden, asılsız suçlamada bulunarak hedef gösteren 12 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, örgütsel eylem/faaliyetlerde haberleşme amacıyla kullanılan 2 adet el telsizi, bir adet FETÖ/PDY içerikli ve 3 adet PKK/KCK içerikli yasak yayın kitap, bir adet PKK/KCK terör örgütü mensuplarının kırsal alanda giydiği 'leşker' diye tabir edilen kıyafet, 3 adet PKK/KCK terör örgütü içerikli doküman, çok sayıda PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen materyaller ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şahısların sorgularının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor

