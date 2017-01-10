10.01.2017 20:04 Gaziantep'te devriye görevi yapan polis aracına ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmanın ardından teröristlerden biri yakalanırken, kaçan 2 teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Gaziantep'te devriye görevi yapan polis aracına ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmanın ardından teröristlerden biri yakalanırken, kaçan 2 teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı. IHAAW201310-ASA/10-01-2017 - Gaziantep'te devriye görevi yapan polis aracına ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmanın ardından teröristlerden biri yakalanırken, kaçan 2 teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı. 10.01.2017 20:13:10 TSI NNNN

