Gaziantep'te devriye görevi yapan polis aracına ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmanın ardından teröristlerden biri yakalanırken, kaçan 2 teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Gaziantep'te devriye görevi yapan polis aracına ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmanın ardından teröristlerden biri yakalanırken, kaçan 2 teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı.
IHAAW201310-ASA/10-01-2017
- Gaziantep'te devriye görevi yapan polis aracına ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmanın ardından teröristlerden biri yakalanırken, kaçan 2 teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı.
10.01.2017 20:13:10 TSI
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