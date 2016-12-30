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Gaziantep'te DAEŞ operasyonu: 18 şahıs yakalandı
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Gaziantep'te DAEŞ operasyonu: 18 şahıs yakalandı

Gaziantep'te DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 18 şüpheli şahıs yakalanırken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Gaziantep'te DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 18 şüpheli şahıs yakalanırken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 'DAEŞ Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordineli yapılan çalışmalarda, ilimizde 28 Aralık 2016 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan operasyon neticesinde, toplam 18 şüpheli şahıs yakalanmış olup, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanmıştır. Yakalanan şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında; 3,5-4 kilo TNT olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 2 adet infilak kapsülü, (başlatıcı) 1 adet 9 milimetre tabanca, 7 adet kısa 9 milimetre fişek, 2 adet kurusıkıdan çevirme silah, 5 adet 7,65 milimetre fişek, 2 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda dijital malzeme elde edilmiştir' denildi.
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