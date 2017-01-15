15.01.2017 18:57 Gaziantep'te alkışlı istifa çağrısı

Gaziantepspor yeni stadı Gaziantep Arena'da karşılaştığı Antalyaspor'un 3 golünden sonra kırmızı-siyahlı taraftarlar yönetimi alkışlayarak istifa çağrısında bulundu. Gaziantepspor yeni stadı Gaziantep Arena'da karşılaştığı Antalyaspor'un 3 golünden sonra kırmızı-siyahlı taraftarlar yönetimi alkışlayarak istifa çağrısında bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında yeni stadında Antalyaspor'u konuk eden Gaziantespor, Antalyaspor'un attığı üçüncü golün ardından taraftarlar alkış temposu tutarak, yönetime tepki gösterdi. Gaziantep Arena'yı dolduran taraftarlar, Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl ve yönetimini istifaya çağırarak, "Kızıl istifa, takımın başına Antepli başkan gelsin" tezahüratları yaptı.

(Kazım Uzunöz - Lider Olgun / İHA)

