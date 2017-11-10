10.11.2017 19:38 Gaziantep'te akrabalar arasında kavga: 5 yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde Nimet ve oğlu Doğan D., ellerinde pompalı tüfekle aynı mahalledeki akrabalarının evinin önüne gelen gelerek, henüz belirlenemeyen bir nedenle akrabaları Emine ve Yaşar D. çifti ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba oğul, ellerindeki tüfekle çifte doğru ateş açtı. Olayda 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Emine D., Yaşar D. Cengiz P., Emine G., Hayri P. ve Ali D. olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Emine D. ve Yaşar D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayının ardından bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Asayiş ve çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra özel harekat ekipleri ve zırhlı araçlarda bölgeye yönlendirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mahallede, polis ekipleri olayın ardından kaçan baba ve oğlunu aynı mahalledeki evlerine düzenledikleri operasyonla yakaladı. Baba ve oğul gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Abdülkadir Güneş/İHA)

