01.01.2017 01:57 Gaziantep'te 2017'nin ilk bebeği Yakup Sergen oldu

Gaziantep'te Metin-Münevver Aslan çiftinin ilk bebeği, 2017 yılının ilk dakikalarında dünyaya geldi. Gaziantep'te Metin-Münevver Aslan çiftinin ilk bebeği, 2017 yılının ilk dakikalarında dünyaya geldi.



Gaziantep'te 2017 yılının ilk bebeği Metin (20) ve Münevver (20) Aslan çiftinin ilk bebeği Yakup Sergen Aslan, saat 00:02'de doğdu. Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Kadın Doğum Hastanesi'nde gözlerini açan Yakup Sergen, bebek 2 bin 800 ağırlığında ve 50 cm uzunluğunda dünyaya geldi. Sağlık durumu olan Yakup Sergen Aslan bebeğin babası Metin Aslan, yeni yılın ilk bebeği bizim olduğu için mutlu olduklarını söyleyerek, "Çok heyecanlıyım. Yeni yılın ilk bebeği bizim çocuğumuz oldu.Güzel bir duygu ve heyecan" dedi.



Anne Münevver Aslan ise,"2017'nin ilk bebeği bizim çocuğumuz oldu. Çok heyecanlıyım. Yeni yılın ilk çocuğu aynı zamanda bizim çocuğumuz oldu. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.



Bebeği ilk ziyaret eden ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oldu. Belediye Başkanı Tahmazoğlu, 2017'nin ilk dakikalarında doğan Yakup Sergen bebek ve ailesine mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diledi. Tahmazoğlu, "Doğum hastanemize geldik ve ilk doğan bebeğimizi ziyaret ettik. Metin kardeşimizin ve Münevver ablamızın evliliklerinin ilk yılında erkek çocukları dünyaya geldi. İsmi de Yakup Sergen Aslan oldu. Yakup Sergene uzun ve hayırlı ömürler diliyorum. Hayırlı bir evlat olsun. Bu yıl doğan bütün çocukların bahtı açık olsun. 2016 yılı ülkemiz açısından zorlu bir yıl olarak geçti. 2017'e çok umutlu giriyoruz" şeklinde konuştu.



Şahinbey ilçesinde 2016 yılında toplam 22 bin 300 adet bebeğin dünyaya geldiğini ifade eden Tahmazoğlu, "İlçemizde doğan bebeklere hoş geldin bebek seti hediye ediyoruz. 2016 yılında ilçemizde toplam 22 bin 300 adet bebek dünyaya geldi. Bu rakam Türkiye geneli için bir rekor" diye konuştu.

