Gaziantep'te 184 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sevkiyatının yapılacağı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, 184 bin 500 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sevkiyatının yapılacağı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, 184 bin 500 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçları ile etkin mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Gaziantep'te yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sevkiyatının yapılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, toplam 184 bin 500 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ş., sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

