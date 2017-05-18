Gaziantep Mustafa Ceceli ile coştu

Şahinbey Belediyesi tarafından Kamil Ocak Stadyumu'nda binlerce kişinin katılımıyla Mustafa Ceceli konseri düzenlendi.

Şahinbey Belediyesi tarafından Kamil Ocak Stadyumu'nda binlerce kişinin katılımıyla Mustafa Ceceli konseri düzenlendi.

Gençliğe yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kamil Ocak Stadyumu'nda düzenlenen ücretsiz Mustafa Ceceli konseriyle Gazianteplilerin gönlünde taht kurdu.



KAMİL OCAK STADI TIKLIM TIKLIM

Daha önce Gaziantepspor karşılaşmalarının oynandığı ve birçok unutulmaz ana sahne olan Kamil Ocak Stadı, Çarşamba geçesi son dönemlerin en kalabalık seyirci kitlesini ağırladı. Şahinbey Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği konserde binlerce kişi Mustafa Ceceli'nin şarkılarıyla keyifli anlar yaşadı.



MEHTERANLA COŞTULAR

Mustafa Ceceli'den önce tribünleri dolduran Gaziantepliler, Şahinbey Belediyesi Mehteran Takımı ile coştu. Stadı dolaşarak tribünleri dolduran izleyicilere Mehter Marşı çalan mehteran takımı izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.



KALABALIK KARŞISINDA ŞAŞIRDI

Kamil Ocak Stadı'nda binlerce kişiyle buluşan Mustafa Ceceli şaşkınlığını gizleyemedi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Mustafa Ceceli, 1 saat boyunca sahnede kaldı. Şarkılarıyla tribünleri coşturan Ceceli, Gazianteplilerin göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti.

