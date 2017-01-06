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Gaziantep'in tatlarına yeni ambalaj tasarımı
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Gaziantep'in tatlarına yeni ambalaj tasarımı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçıları Birliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gaziantep Tatları Ambalaj Tasarım Yarışmasının' ödülleri sahiplerini buldu.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçıları Birliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gaziantep Tatları Ambalaj Tasarım Yarışmasının' ödülleri sahiplerini buldu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri konferans salonunda gerçekleşen ödül törenine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Antep fıstığının ambalajı olmadığı için değeni almadığını, bu yüzden bu şekilde bir yarışma düzenlediklerini belirtti.

Gaziantep'teki değerlerin artık dünyaya açılması gerektiğini belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İçinde bulunduğumuz coğrafya bizim kaderimizdir bizde bu topraklarda yaşayanlar olarak bu potansiyeli içimizde barındırıyoruz. Bu potansiyeli kullanarak ihracatı artırmamız lazım, ihracatı artırabilmek için katma değer lazım, katma değeri artırmak içinde aynı baklavada olduğu gibi 4 şey lazım bunlar, İnavasyon, ARGE, tasarım ve markadır. Her zaman söylüyoruz bir ürüne değer katan en önemli unsur o ürünün sunumudur" ifadelerini kullandı.

Tasarım ve bilginin elde tutulması ile her şeyin kendiliğinden büyüyüp gelişeceğini vurgulayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Biz büyük değişimler geçirerek büyümüş medeniyetin torunlarıyız. Osmanlı değişimler yaparak bilgiyi kullanarak bu cihan devleti olmuştur. Ecdadı örnek alıp değişime, açık olmalıyız. Biz Gaziantep'e gelme zamanı projemizi hazırlarken biz insanları nasıl buraya çekebiliriz diye düşündük ve 3 başlık belirledik bunlar; gastronomi, arkeoloji ve ekonomi su üç başlık altında çalışmalar yaptık ve sonuçlarını alıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından düzenlenen Gaziantep Tatları Ambalaj Tasarım Yarışmasında dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından para ödülleri takdim edildi. Antep Fıstığı Ambalaj kategorisinde birinci olan Almila Gizem Ek'e 50 bin TL para ödülü, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya tarafından takdim edildi.
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