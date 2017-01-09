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Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay:
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Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay:

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, yaptığı yazılı açıklamayla gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, yaptığı yazılı açıklamayla gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti(GGC) Başkanı İbrahim Ay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle yaptığı açıklamada, 'Basın, toplum adına, toplumun beklentilerine, tenkitlerine ve öfkesine sözcülük yapan demokratik hayatın vazgeçilmez unsurudur" dedi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Ay, demokrasinin sağlıklı işlemesi ve yerleşerek kökleşmesinde basın mensuplarının hayati bir sorumluluk üstlendiğini hatırlatarak, bu nedenle mensuplarının görevlerini çağdaş imkanlarla ve daha verimli şekilde yerine getirebilmelerine büyük önem verdiklerini kaydetti.

Basın mensuplarının haklarının korunması ve çalışma şartlarının günün ihtiyaçlarına göre güncelleştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirten Ay, 'Demokrasi için son derece önemli işlevi olan medya sektörü emekçilerimiz büyük bir özveri ile görevlerini yapma gayreti içerisindeler. Tüm basın emekçilerimizin diledikleri haklara sahip olmaları, ekonomik ve sosyal imkanlarının iyileştirilmesi ve hak ettikleri standartlara ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Basının önemini darbe gecesi gördük"

Ay, doğru habere ulaşmak için yoğun emek sarf eden, kişilik haklarına saygılı, objektif, tarafsız bir tavır sergileyen gazetecilerin taşıdığı büyük önemin 15 Temmuz darbe girişiminde bir kez daha ortaya çıktığını söyleyerek, "Darbe gecesi darbeyi başarısız kılan iki etken vardır. Bunlardan birisi halk diğeri de medyadır. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan medya aracılığıyla halkımızı meydanlara davet ederek darbe girişimini başarısız kılmıştır. Ülkemiz medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Demokrasiye sahip çıkarak darbelere kararlılıkla karşı duran Türk medyası, dün olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin aydınlık ve güçlü geleceği için halkımızın yanında saf tutmaya devam edecektir. Basın milletin ortak sesi olmasından öteye, kamuoyunda vicdanını temsil etmektedir. Özgürlüklerden çalışma koşullarına, mesleki düzenleme zorunluluğuna kadar bir dizi yenilik, geniş katılımlı çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve uygulanmaya konulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Gazetecilere TOKİ müjdesi

Ay, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak çalışan gazetecilerin her zaman yanında olduklarının altını çizerek, "Gazeteci meslektaşlarımızın yaşamsal alanlarına katkı sunmak için önemli projeleri hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine bu yıl da meslektaşlarımız için önemli projelere imza atmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl TOKİ ile imzalamış olduğumuz resmi protokol ile meslektaşlarımıza bu yılın Temmuz ayı içerisinde evlerini teslim etmeye başlayacağız' sözlerine yer verdi.

Basın ödülleri

Ay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolaysıyla Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak Basın Balosunun bu yıl 3. sünü düzenleyecekleri ifade etti. Ay, "Meslektaşlarımızın motivasyonunu arttırmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için 2016 Basın Ödülleri yarışması düzenledik. Yarışmamıza çok sayıda gazeteci arkadaşımız başvuruda bulundu. Jürimiz tarafından başvuruları değerlendirdik ve 14 Ocak cumartesi günü Teymur Hotel'de saat 18.30'da dereceye giren arkadaşlarımızı ödüllendireceğiz. Bu vesile ile şimdiden yarışmaya katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve ödül alacak arkadaşlarımızı tebrik ederken, gazetecilik mesleğini zor şartlara rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan tüm basın çalışanlarımızın, meslektaşlarımın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını saygıyla anıyorum" sözlerini kullandı.
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