13.01.2017 15:44 Gaziantep Emniyetinde 35 polis gözaltına alındı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli 35 polis, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltında alındı. Bylock kullandığı tespit edilen zanlıların arasında Emniyet Müdür Yardımcısı ve komiserlerin de bulunduğu öğrenildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli 35 polis, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltında alındı. Bylock kullandığı tespit edilen zanlıların arasında Emniyet Müdür Yardımcısı ve komiserlerin de bulunduğu öğrenildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik soruşturma kapsamında, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü personellerine yönelik yapılan operasyon neticesinde örgütün şifreli haberleşme sistemi By Lock kullandıkları tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanmıştır" ifadeleri yer aldı.



