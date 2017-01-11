11.01.2017 21:53 Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne saldırıyla ilgili flaş gelişme

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, etkisiz hale getirilen saldırganın kimliği de belirlendi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, etkisiz hale getirilen saldırganın kimliği de belirlendi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde 10 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen İl Emniyet Müdürlüğümüze yönelik silahlı saldırı olayına ilişkin elde edilen veriler, menfur saldırıya ilişkin Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda, görevli polis memurlarımız tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın (M.K) adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.



