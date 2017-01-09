Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin:
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, gazeteciliğin zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu vurgularak, toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan, basın ve yayın kuruluşlarını ayakta tutan ve onların işlevlerini yerine getirmesini sağlayan basın mensuplarının bu sektörün isimsiz kahramanları olduğunu söyledi.

İfade özgürlüğü ve basın hürriyetinin demokrasinin olmazsa olmaz unsurları olduğunun altını çizen Şahin, "Gelişmiş demokrasilerde önemli bir kamusal güç hatta dördüncü kuvvet olarak kabul edilen basın, toplumun geniş kesimlerini etkileyebilmekte ve yönlendirebilmektedir. İçinde bulunduğumuz bilişim çağı ise kitle iletişim araçlarına çeşitlilik getirerek haber ve bilgi akışına hız kazandırmıştır. Artık bir tık ile habere ulaşabilmek mümkün hale gelmiştir. Şüphesiz böyle bir ortamda hem basın yayın kuruluşlarının hem de basın çalışanlarının sorumlulukları da artmıştır. Bu sorumlulukların en başta geleni ise kuşkusuz kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesidir" dedi.

Basın mensuplarının kamuoyunu bilgilendirirken daima toplum yararını gözetmesi gerektiğini belirten Şahin, "Bireyin haber alma hakkına aracılık eden basının doğru ve tarafsız bir görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirme ve her zaman toplum yararını gözetme sorumluluğu da göz ardı edilemez. Ayrıca basın kuruluşlarımızın özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yaparken, ülke menfaatlerini, kamusal düzeni, toplumsal dinamikleri ve meslek ahlakını ön planda tutarak sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla çalışmaları da son derece önemlidir" ifadesini kullandı.

Basın çalışanlarının bu çok önemli ve güç görevi yerine getirirken işlerini fedakarlıkla yaptıklarına dikkati çeken Şahin, "Haber peşinde ve dünyanın farklı bölgelerinde her türlü zorluğa göğüs gererek, savaşlarda, çatışmalarda canlarını hiçe sayarak geçen bir hayat her zaman takdiri hak etmektedir" dedi.

Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Şahin, görev başında hayatını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle andı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Adıyaman'da 115 köy yolu ulaşıma kapandı
İcralık güvercinler tekrar ihalede
Butik Elele'den 2 bin aileye yardım
İGM Başkanı Salih Sel 2016 yılını değerlendirdi
Selim Kaymakamı Keklik, muhtarlarla bir araya geldi
Dolar'da yani rekor 3,7025
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hapishanelerde bulunan FETÖ'cüler için flaş istihbarat!
Hapishanelerde bulunan FETÖ'cüler için flaş istihbarat!
İran'dan flaş Türkiye açıklaması! İki ülke arasında...
İran'dan flaş Türkiye açıklaması! İki ülke arasında...
İstanbul ve 15 ilde eğitime kar tatili
İstanbul ve 15 ilde eğitime kar tatili
Melo Palmeiras'a transfer oldu
Melo Palmeiras'a transfer oldu
Başbakan Yıldırım Erbil'deki Peşmerge cephesini ziyaret etti
Başbakan Yıldırım Erbil'deki Peşmerge cephesini ziyaret etti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler Yenikapı ruhuna...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler Yenikapı ruhuna...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Adıyaman'da 115 köy yolu ulaşıma kapandı
Adıyaman'da 115 köy yolu ulaşıma kapandı
İcralık güvercinler tekrar ihalede
İcralık güvercinler tekrar ihalede
Butik Elele'den 2 bin aileye yardım
Butik Elele'den 2 bin aileye yardım
İGM Başkanı Salih Sel 2016 yılını değerlendirdi
İGM Başkanı Salih Sel 2016 yılını değerlendirdi
Selim Kaymakamı Keklik, muhtarlarla bir araya geldi
Selim Kaymakamı Keklik, muhtarlarla bir araya geldi
Dolar'da yani rekor 3,7025
Dolar'da yani rekor 3,7025
(Özel Haber) Kayan aracı durdurmaya çalışan şahsın ölümden döndüğü anlar kamerada
(Özel Haber) Kayan aracı durdurmaya çalışan şahsın ölümden döndüğü anlar kamerada
Dargeçit'te gıda denetimi
Dargeçit'te gıda denetimi
Doğu Anadolu buz tuttu
Doğu Anadolu buz tuttu
İdmanocağı Bayan Voleybol Takımı'nın sırtında Özel İmperial Hastanesi olacak
İdmanocağı Bayan Voleybol Takımı'nın sırtında Özel İmperial Hastanesi olacak
Erdemli Devlet Hastanesi'nde hastalara akülü araçlarla hizmet
Erdemli Devlet Hastanesi'nde hastalara akülü araçlarla hizmet
Kolaylı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı açıklaması
Kolaylı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı açıklaması

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English