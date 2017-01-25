Gaziantep Basketbol galibiyete rağmen liderlik şansını kaybetti
FIBA Avrupa Kupası K Grubu'nun son hafta maçında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Fransa ekibi Elan Chalon takımını 92-80 yendi. Gaziantep ekibi 20 sayılık farka ulaşamadığı için liderlik şansını kaybetti.
FIBA Avrupa Kupası K Grubu'nun son hafta maçında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Fransa ekibi Elan Chalon takımını 92-80 yendi. Gaziantep ekibi 20 sayılık farka ulaşamadığı için liderlik şansını kaybetti.
Salon: Karataş Hakemler: Manuel Mazzoni xx, Sergey Krog xx, Branislav Mrdak xx Gaziantep Basketbol: Rautins xxx 12, Altan Erol x, Ruzic xxx 16, Cherry xxx 15, Denmon xxxx 26, Balazic xxxx 23, Erden Eryüz x Başantrenör: Stefenos Dedaş Elan Chalon: Harris xx 7, Roberson xxx 13, Fall xx 8, Clark xx 25, N'zeulie xx 12, Marshall xx 2, Loum xx 5, Pitard 2, Bouteille xx 6 Başantrenör: Jean Denys Choulet 1. Periyot: 24-22 (Gaziantep Basketbol lehine) Devre: 57-37 (Gaziantep Basketbol lehine) 3. Periyot: 84-54- (Gaziantep Basketbol lehine) 5 Faul alanlar: Gedeon Ptard
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