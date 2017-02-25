Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Gaziantep Arena'da zorlu randevu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Gaziantep Arena'da zorlu randevu

Ligde düşme potasında yer alan Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. İki ekip lig tarihinde 62'nci randevuya çıkacaklar.

Ligde düşme potasında yer alan Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. İki ekip lig tarihinde 62'nci randevuya çıkacaklar.
Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son iki maçta 4 puan toplayarak küme düşme potasından kurtulma adına taraftarlarına umut veren Gaziantepspor, yarın sahasında hafta için Krasnodar ile evinde 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'yi konuk edecek.

BÜLENT UYGUN'DAN ÇAĞRI
Gaziantepspor Teknik Direktör Bülent Uygun, hafta içinde yapmış olduğu açıklamada, kazanmak için sahada her şeylerini ortaya koyacaklarını söyleyerek, "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz. Hem de bütün takımla, benliğimizle her şeyimizle kazanıp takım olarak hem şehir olarak havaya girmeyi ve bununla aldığımız 3 puanla birlikte de önümüzdeki haftalara umutlu ve huzurlu bir günler geçirmeyi ve hayalimiz olan kümede kalmayı gerçekleştirecek en büyük adımlardan biri olarak görüyoruz. Ben futbolcu kardeşlerime inanıyorum. O yüreği o mücadeleyi o hırsı göstereceklerdir. Taraftarımızdan da o gün bütün stadyumu doldurmalarını ve bu kardeşlerime son dakikaya kadar destek olmaları kazanma adına da onlarla birlikte sahada mücadele etmelerini istiyorum. İnşallah kazanacağız. Bizim rakibin gücü değil, biz ne yapabileceğimize bakıyoruz. Oyun felsefimiz, sistemimiz, taktiğimiz, her şeyimizle bu hafta içinde hazırlanacağız. Kazanma adına sahada yüreğimizle hep beraber olacağız" şeklinde konuştu.

62. RANDEVU
Gaziantepspor ile Fenerbahçe lig tarihinde 62'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 41'e 11 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 9 maçta eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 128, Gaziantepspor ise 59 gol attı.
Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'nin evinde oynanan maç sarı-lacivertliler Emenike ve Josef De Souza'nın attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etmişti. O maçta da kırmızı-siyahlıların tek sayısını Nabil Ghilas kaydetti.

5 MAÇTIR YENEMİYOR
Gaziantepspor, evinde oynadığı son 5 maçta Fenerbahçe'yi mağlup edemedi. Söz konusu son 5 resmi müsabakada 4 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar 1 maçtan da sahadan beraberlikle ayrıldı.

DÜDÜK YAŞAR KEMAL UĞURLU'NUN
Spor Toto Süper Lig'in 22.hafta karşılaşmasında Gaziantepspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele yarın saat 19.00'da Gaziantep Arena'da oynanacak. Ankara bölgesinden Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı maçta, yardımcı hakemler Kemal Yılmaz ve Serkan Çimen olacak.
(Kazım Uzunöz / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Beşiktaş'ın felsefesine yakışmayacak şekilde...'
Susyen'de ölü sayısı 80'e yükseldi
Askeri aracın geçişi sırasında patlama
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışma
'Sultan'lar sınırda yakalandı
Terör soruşturmasında HDP ve DBP'li 15 kişi tutuklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Barzani'den kritik ziyaret öncesi Demirtaş bombası!
Barzani'den kritik ziyaret öncesi Demirtaş bombası!
İşte son referandum anketi
İşte son referandum anketi
Bakanlık düğmeye bastı! 3 bin personel alınacak
Bakanlık düğmeye bastı! 3 bin personel alınacak
TSK'dan flaş El Bab açıklaması! Az önce duyurdular
TSK'dan flaş El Bab açıklaması! Az önce duyurdular
Kılıçdaroğlu'ndan Necmettin Erbakan hamlesi
Kılıçdaroğlu'ndan Necmettin Erbakan hamlesi
Hac kura sonuçları açıklandı!2017 hac sorgulama
Hac kura sonuçları açıklandı!2017 hac sorgulama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Beşiktaş'ın felsefesine yakışmayacak şekilde...'
'Beşiktaş'ın felsefesine yakışmayacak şekilde...'
Susyen'de ölü sayısı 80'e yükseldi
Susyen'de ölü sayısı 80'e yükseldi
Askeri aracın geçişi sırasında patlama
Askeri aracın geçişi sırasında patlama
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışma
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışma
'Sultan'lar sınırda yakalandı
'Sultan'lar sınırda yakalandı
Terör soruşturmasında HDP ve DBP'li 15 kişi tutuklandı
Terör soruşturmasında HDP ve DBP'li 15 kişi tutuklandı
İş merkezinin balkonundan düşen kişi öldü
İş merkezinin balkonundan düşen kişi öldü
FETÖ'nün sözde İç Anadolu sorumlusu yakalandı
FETÖ'nün sözde İç Anadolu sorumlusu yakalandı
Salon dışındaki vatandaşlara hitap etti
Salon dışındaki vatandaşlara hitap etti
Cezaevi firarisinden Peru parasıyla gasp
Cezaevi firarisinden Peru parasıyla gasp
Gaziantep Arena'da zorlu randevu
Gaziantep Arena'da zorlu randevu
Cumhurbaşkanı Pakistan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Pakistan'a gidiyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English