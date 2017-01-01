01.01.2017 01:13 Gaziantep 2017 yılına halaylarla girdi

Gaziantep'te vatandaşlar 2017 yılına halaylar çekerek girdi. Gaziantep'te vatandaşlar 2017 yılına halaylar çekerek girdi.



15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan Gaziantepli ve Suriyeli vatandaşlar meydanda halaylar çekerek 2016'ya veda etti. Türk ve Suriyeli vatandaşlar yeni yılı kutlarken kentin birçok noktasında yapılan havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Türkçe ve Arapça sevinç çığlıkları ile yeni yılı kutlayan vatandaşlar yeni yılın barış, huzur, sağlıkla geçmesini ve savaşın son bulmasını diledi.

