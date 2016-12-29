29.12.2016 17:25 Gazi Üniversitesinde 'Fırat Kalkanı' paneli

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, Halep'teki son duruma ilişkin, 'Halep'in kuzeyinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk ordusunun ortaya koyduğu irade ile umudumuz yeşermiştir' dedi. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, Halep'teki son duruma ilişkin, "Halep'in kuzeyinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk ordusunun ortaya koyduğu irade ile umudumuz yeşermiştir" dedi.



Gazi Üniversitesi Ortadoğu ve Orta Asya Araştırma Uygulama Merkezi (GORAM) tarafından Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu'nda "Fırat Kalkanı Operasyonu: Halep ve Suriye Türkmenleri" başlıklı panel düzenlendi. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan'ın ev sahipliğinde düzenlenen panele Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Nakip ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Dudu Kuşçu da katılırken, panele Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. İlhami Durmuş oturum başkanlığı yaptı. Panelin açılışını gerçekleştiren Rektör Uslan, "Halep oradaysa arşın burada. Bugün İstanbul, Bursa, Konya bizim için neyse, dün Halep o idi. Savaş öncesi iki milyona varan Halep nüfusunun, hatta çevresiyle birlikte dört milyona varan Halep nüfusunun yaklaşık yarısının Türkmen olduğu dikkate alındığında Halep bugün de İstanbul'dur, bugün de Konya'dır, bugün de Bursa'dır" dedi.



Uslan, "Gazi Üniversitesi olarak düzenlediğimiz bu panelde, milletimizin mazlumlara ve muhacirlere ensar olma, rahmet olma karakterinin bir parçası olma, Halep için 'bir damla su' olma gayretindeyiz" diye konuştu.



"Suriye Türkmenleri olarak çok kritik bir süreçten geçiyoruz"



Bugün Suriye Türkmenleri olarak çok kritik bir süreçten geçtiklerine dikkat çeken Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, "Devrim süresince maalesef büyük acılar çektik. Binlerce evladımızı şehit verdik. Binlerce gencimiz gazi oldu, sayısız yavrumuz öksüz-yetim kaldı. Bin yıllık yurdumuzdan sürüldük. Hama-Humus Türkmenleri savaşın en başında büyük bir zulme maruz kaldı. Zara ve Bab-ı Amro Türkmen bölgeleri rejim tarafından etnik temizliğe uğratıldı" ifadelerini kullandı.



"Azez-Cerablus hattındaki Türkmen köylerimiz Fırat Kalkanı Harekatı ile birer birer özgürlüğüne kavuşmaya başlamıştır"



Fırat Kalkanı Harekâtı ile Türkmen köylerinin özgürlüklerine kavuştuğunu belirten Bozoğlan, "Halep'in kuzeyinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk ordusunun ortaya koyduğu irade ile umudumuz yeşermiştir" ifadesini kullandı. "Aylardır dünya tarihinin en korkunç ablukası ve bombardımanı ile karşı karşıya olan Halep'te bugün insanlık tükenmiş, sözler bitmiştir" diyen Bozoğlan, "Halep'in kuzeyinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk ordusunun ortaya koyduğu irade ile umudumuz yeşermiştir. Azez-Cerablus hattındaki Türkmen köylerimiz Fırat Kalkanı Harekatı ile birer birer özgürlüğüne kavuşmaya başlamıştır. Şu an El Bab'da DEAŞ'e karşı devam eden mücadele belki de geleceğe yönelik tutunacak dalımızdır. Bu zorlu yolda onur ve özgürlük mücadelemizde bize destek olan; sesimize ses veren, derdimizle hemhal olan devleti ile milleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

