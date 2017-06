Gazi Koşusu'nun galibi belli oldu!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 91'incisi yapıldı. Koşuyu Oğuz Yalçın'ın sahinbi olduğu "Piano Sonata" isimli safkan kazandı.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü, atçılık camiası kendi bayramını da kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 91 yıldır kesintisiz düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bugün koşuldu.

KAZANAN AT SAHİBİNİ ZENGİN ETTİ

3 Yaşlı 19 İngiliz atı (tek dişi tay Tarsus Beyazı) 2400 metre mesafeli çim pist yarışını, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Piano Sonata isimli safkan kazandı. 1.500.000 TL'lik birincilik ikramiyesinin sahibi oldu.

2015'te Renk, 2016'da ise Graystorm ile zafere ulaşan Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nda üst üste 3. şampiyonluğunu kazandı ve Ekrem Kurt'tan sonra bunu başaran ikinci jokey olarak tarihe geçti.

SON ŞAMPİYON GRAYSTORM

Geçen yılki Gazi Koşusu'nu Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu ve Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Graystorm" adlı safkan kazanmıştı. Son metrelerinde büyük heyecanın yaşandığı yarışın bitiriş derecesi 2.30.50 olmuştu.

91. GAZİ'YE KATILAN TAYLAR

1 – DEPOSITORY (d.e Anatoly - She Wadi Wadi / Green Desert)

Jokey: Gökhan Gökçe Sahip: Kemal Kurt

2 – ESKAYRA (d.e Powerscourt - Sarılar Güzeli / Mujtahid)

Jokey: Gökhan Kocakaya Sahip: Piraye Cemiloğlu

3 – FINESSE (a.e Luxor - Flying Saucer / Eagle Eyed)

Jokey: Özcan Yıldırım Sahip: K.Levent Kitapçı

4 – GRIFFON (d.e Torok - Ela Korı Mu / Ela Mana Mou) Jokey: Barış KUrdu Sahip: A. Ceyda Feyzullah

5 – JUST EAGLE (a.e Kızılmurat - Maria Rose / Commoner)

Jokey: Nurettin Şen Sahip: Murat Yoğurtçuoğlu

6 – LAST POINT (d.e Derviş Ağa - Resume / Lahib)

Jokey: Müslüm Çelik Sahip: Orhan Tanatar

7 – NAÇAL (d.e Scarface - Kurtis / Spectrum)

Jokey: Kadir Tokaçoğlu Sahip: Kemal Kurt

8 – OĞLUM BERATIM (d.e Dai Jin - Sly / Monsun)

Jokey: Mehmet Kaya Sahip: Bülent Doğan

9 – ORANGE BLOSSOM (a.e Sports Hero - Bimini Breeze / Danzig)

Jokey: Furkan Yüksel Sahip: Fedai Kahraman

10 – PERSHING (d.e Scarface - Orse Gül / Sri Pekan)

Jokey: Halis Karataş Sahip: Kamil Kahyaoğlu

11 – PIANO SONATA (d.e Torok - Emma / Shining Steel)

Jokey: Ahmet Çelik Sahip: Oğuz Yalçın

12 – RUNNER BULL (d.e Victory Gallop - Sun Cat / Mountain Cat)

Jokey: Akın Sözen Sahip: Nurbiye Gülerce

13 – SCAMP (d.e Yonaguska - Rastaban / Eagle Eyed)

Jokey: Deniz Yıldız Sahip: Ö. Şahin Eğilli

14 – SİNYOR ŞAMİL (d.e. Scarface - Figaro / Senor Speedy)

Jokey: Ayhan Kurşun Sahip: Kemal Kurt

15 – STORM SEA SWELL (d.e Henrythenavigator - Zhou / Lord Florey)

Jokey: Murat Gündüzeli Sahip: Nimet Arif Kurtel

16 – ULAN BATOR (d.e Luxor - Gençceren / Kaneko)

Jokey: Sadettin Boyraz Sahip: Hatice Yıldız

17 – ZAFER ATEŞİ (d.e Win River Win - Gold Hyperion / Pharly)

Jokey: Uğur Polat Sahip: Bedri Akbulut

18 – ZÜMRÜTHAN (d.e Mali - Mae West / West By West)

Jokey: Mustafa Çiçek Sahip: Cafer Güven

19 – TARSUS BEYAZI (d.d Banknote - Hamitin Kızı / Turaç)

Jokey: Selim Kaya Sahip: İmat Bozdoğanlı

KISA KISA GAZİ KOŞUSU

- Ulu Önder Atatürk'ün adına, 1927 yılından itibaren her yıl kesintisiz olarak düzenleniyor.

- Türkiye'de doğmuş 3 yaşlı safkan İngiliz tayları koşabiliyor.

- Her yıl haziran ayının son pazar günü koşuluyor.

- İlk Gazi Koşusu'nun galibi, Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman isimli kısraktı. Yarışın ikramiyesi 2.000 TL'ydi.

- İstanbul'daki ilk Gazi Koşusu 1968 yılında koşuldu ve kazanan Burhan Karamehmet'in Asuvan isimli safkanı oldu.

- Dağıtılacak toplam ikramiye 2.550.000 TL + 637.500 TL (yetiştiricilik primleri) olmak üzere 3.187.500 TL.

- Kazanan safkanın sahibi birincilik ikramiyesi olan 1.500.000 TL ile birlikte, eğer safkanın yetiştiricisi yani annesinin de sahibi ise 375.000 TL daha kazanacak.

- Gazi Koşusu'nda en iyi dereceyi, 1996 yılında Özdemir Atman'ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanı yaptı.

REKOR SONRASI GAZİ'Yİ KAZANANLAR

1996 Bold Pilot / Halis Karataş (2.26.22 ile rekor derece)

1997 Fair Tail / Akın Özdeniz

1998 Kavranhan / Fuat Çakar

1999 Bartrobel / Ertul Cankılıç

2000 Caprice George / Sadettin Boyraz

2001 Grand Ekinoks / Yalçın Akağaç

2002 Fernando / Fuat Çakar

2003 Sufi / Bekir Gökçe

2004 Yavuz Star / Arslan Birdal

2005 Populer Demand / Halis Karataş

2006 Hızel / Halis Karataş

2007 Inspector / Ömer Kaya

2008 Pan River / Sadettin Boyraz

2009 Miramis / Gökhan Kocakaya

2010 Mystical Storm / Selim Kaya

2011 Anatoly / Halis Karataş

2012 Matador Yaşar / Halis Karataş

2013 Divine Heart / Yücel Bilik

2014 Blaze To Win / Halis Karataş

2015 Renk / Ahmet Çelik

2016 Graystorm / Ahmet Çelik