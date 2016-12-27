27.12.2016 16:24 Gazetecilere saldırıya sert tepki

Bartın Gazeteciler Derneği yönetim kurulu, Bartın Adliyesi önünde görev yapan basın mensuplarına karşı şüpheli yakınları tarafından yapılan fiziki saldırıya sert tepki gösterdi. Bartın Gazeteciler Derneği yönetim kurulu, Bartın Adliyesi önünde görev yapan basın mensuplarına karşı şüpheli yakınları tarafından yapılan fiziki saldırıya sert tepki gösterdi.



Dernekten yapılan açıklamada, "Kamuoyunun haber alma hakkı için görev yapan meslektaşlarımıza Bartın Adliyesi girişinde şüpheli yakını oldukları düşünülen kişilerce sözlü ve fiziki saldırı yapılmıştır. OHAL dönemimde zor şartlarda görev yapan arkadaşlarımıza karşı yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.Yine dernek olarak Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nı gazetecilerin görevlerini güven içinde yapabilmeleri için gerekli güvenlik önlemlerini almaya saygıyla davet ediyoruz. Bartın basını sahipsiz değildir. Biz halkımızın vicdanının sesiyiz" denildi.

