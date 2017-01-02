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Gazeteciler Şemdinli Kaymakamı'nı ziyaret etti
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Gazeteciler Şemdinli Kaymakamı'nı ziyaret etti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan gazeteciler, yeni göreve başlayan Şemdinli Kaymakamı Tunahan Çil'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan gazeteciler, yeni göreve başlayan Şemdinli Kaymakamı Tunahan Çil'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şemdinli ilçesinde görev yapan gazeteciler, yeni göreve başlayan Şemdinli Kaymakamı Tunahan Çil'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Şemdinli Haber Gazetesi sahibi Sefer Er, Yörem Haber Gazetesi sahibi Halit Yiğit, Yörem Haber Gazetesi Yazıişleri Müdürü Avdi Tekin, Doğan Haber Ajansı muhabiri ve Şemdinli Haber Gazetesi Yazıişleri Müdürü Azer Demir, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ecevit Bay, görevine yeni başlayan Şemdinli Kaymakamı Tunahan Çil'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gazetecileri makamında kabul eden Kaymakam Tunahan Çil, ziyaretlerinden dolayı gazetecilere teşekkür etti. İlçenin sorunlarını gazetecilerden dinleyen Kaymakam Tunahan Çil, Şemdinli ilçesini çok beğendiğini, Şemdinli ilçesinin kalkınması ve daha iyi yerlere gelmesi için çaba sarf edeceklerini kaydetti.
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