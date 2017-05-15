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Gazeteci Oğuz Güven tutuklandı
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Gazeteci Oğuz Güven tutuklandı

Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Güven savcılığa verdiği ifadede söz konusu tweetin yanlışlıkla atıldığını söyledi. Gazeteci Oğuz Güven hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı çıktı.

Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, trafik kazasında yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'le ilgili atılan başlık nedeniyle geçtiğimiz Cuma sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmıştı.

'YANLIŞLIKLA ATILDI'

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Güven savcılığa verdiği ifadede, söz konusu başlığın kendisi tarafından atılmadığını söyledi. Editöre kazaya ilişkin, "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Mustafa Alper'in aracını kamyon biçti" olarak tweet atmasını söylediğini anlatan Güven, "Ancak ‘Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti' şeklinde tweet girmiştir. Tamamen yanlışlık sonucu internetin getirdiği rekabet ve hız faktörü göz önünde bulundurularak bir an önce haberi duyurmak amacıyla bu şekilde bir yanlışlık meydana gelmiştir" dedi.

'55 SANİYE SONRA KALDIRILDI'

Söz konusu yanlış tweetin atıldıktan sadece 55 saniye sonra kaldırıldığını söyleyen Güven, "Bu da ilk tweetin sehven girildiğinin göstergesidir" dedi.

Haberin içeriği incelendiğinde herhangi bir şiddet çağrısı ya da terör örgütünün övülmesi amacı olmadığının ortaya çıkacağını söyleyen Güven, "Tüm haberlerimize bakıldığında merhum Başsavcıya ilişkin en ufak kötü niyetimizin olmadığı ortaya çıkmaktadır" dedi.
Güven savcılığa verdiği ifadenin ardından, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

GÜVEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

​Gazeteci Oğuz Güven, kararın ardından ''Bu çürümüşlük karşısında yapacak bir şey yok'' dedi.

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