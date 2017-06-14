Gazeteci Oğuz Güven tahliye edildi

30 gündür tutuk Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan Güven'in akşam saatlerinde tahliye edilmesi bekleniyor.

​ATILAN TWEETTEN TUTUKLANMIŞTI

Cumhuriyet gazetesi, 10 Mayıs'ta trafik kazasında yaşamını yitiren Başsavcı Mustafa Alper'in haberini Twitter'dan 'İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti' tweetiyle duyurmuş, tweeti de kısa süre sonra silmişti.

Güven, 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'kişinin hatırasına hakaret' suçlarından 12 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. 4 günlük gözaltının ardından Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Celal Sarıdere ifadesini aldığı Güven'i terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 15 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

İDDİANAME

Güven hakkında 'örgüt propagandası' 'terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak' iddiaları ile cezalandırma talep edilen iddianame, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Yapılan incelemenin ardından Güven'in tutuksuz yargılanmasına karar verildi.