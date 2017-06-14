Gazeteci Oğuz Güven tahliye edildi

Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte tahliye edildi.

Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunca hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Mahkeme, iddianameyi kabul kararında atılı suçun niteliği, sanığın olay sürecine ve soruşturma sürecine yaklaşımı, öngörülen ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, kaçma şüphesinin bulunmayışı ile iş ve ikamet durumunu dikkate alarak Güven'in tahliyesine hükmetti. İlk duruşmanın 14 Eylül 2017 saat 10.30'da yapılmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Gazetesi'nin resmi Twitter hesabından Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in vefatının ardından atılan "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" tweetine dikkat çekilmişti.

Başsavcı Alper'in vefatına ilişkin haberin aktarılmasında 'İlk FETÖ İddianamesi', 'Biçti' şeklinde ibarelerle silahlı terör örgütünün eylemlerinin meşru gösterilip övüldüğü ve teşvik edildiği belirtilmişti. Güven'in 'Terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak' suçlarından 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Oğuz Güven, söz konusu tweet nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, 15 Mayıs 2017 tarihinde çıkarıldığı Hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

(Başak Akbulut /İHA)