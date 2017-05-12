Gazeteci Oğuz Güven gözaltına alındı

Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi yayın yönetmeni Oğuz Güven hakında Denizli Cumhuriyet Başsavcısı hakkındaki haber nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındı. Habere yorum yapan bazı kişiler hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi yayın yönetmeni Oğuz Güven hakında Denizli Cumhuriyet Başsavcısı hakkındaki haber nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı. Habere yorum yapan bazı kişiler hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından, Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi yayın yönetmeni Oğuz Güven hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili yapılan habere atılan başlık nedeniyle soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheli Güven, bugün sabah saatlerinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Güven'in sorumlu olduğu internet sitesinde Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in hayatını kaybetmesine ilişkin habere "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper kamyon kazasında feci şekilde can verdi" şeklinde başlık atılmıştı. Şüpheli Güven'in bugün öğleden sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Başsavcılığın, sitedeki haberin altına, başlıkla benzer şekilde yorum yapan bazı vatandaşlar hakkında da "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattığı, bu şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı belirtildi.

Başsavcı Alper'in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesaplarından kamuoyunda büyük tepkilere yol açan paylaşımlarda bulunan Emre Uslu ve Tuncay Opçin hakkında da "terör örgütü üyeliği üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

(Başak Akbulut - Sadık Kahraman/İHA)