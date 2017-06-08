Gazeteci Oğuz Güven'e 10,5 yıla kadar hapis istemi

Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven hakkında 'terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak' suçlarından 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven hakkında 'terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak' suçlarından 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunca hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede, Cumhuriyet Gazetesi'nin resmi Twitter hesabından Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in vefatının ardından atılan "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" tweetene yer verildi.

Oğuz Güven'in gazeteci Banu Güven tarafından Kandil'de terör örgütü yöneticileriyle yapılan bir röportaja atıf yaparak paylaştığı "Öcalan serbest kalmadan silahlar bırakılmaz" mesajına da değinilen iddianamede, "Basın Kanunu gereği Oğuz Güven'in internet sitesinde yayınlanan haberlerden cezai sorumluluğu olduğu, ayrıca kendisine ait Facebook ve Twitter hesabından da Cumhuriyet Gazetesi internet sitesindeki terör örgütünün açıklamalarını paylaşarak yayınlanmasını sağladığı" kaydedildi.

İddianamede, Başsavcı Mustafa Alper'in tüm yurtta 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra yürütülen örgütle mücadele soruşturmalarının sembol isimlerinden olduğuna değinilerek, "Mustafa Alper'i FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalar, düzenlediği iddianameler ve görevi gereği verdiği kararların neticesi olarak kamyonun biçtiği, bu şekilde görevi dahilinde yaptıkları ölümünün sebebi olarak gösterilmiştir" denildi.

Başsavcı Alper'in vefatına ilişkin haberin aktarılmasında 'İlk FETÖ İddianamesi', 'Biçti' şeklinde ibareleriyle silahlı terör örgütünün eylemlerinin meşru gösterilip övüldüğü ve teşvik edildiği belirtildi. Şüpheli Güven'in 'terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak' suçlarından 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Oğuz Güven, 15 Mayıs 2017 tarihinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

(Başak Akbulut /İHA)