Gazeteci Hasan Cemal'e beraat ve para cezası

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesinde 1 günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan ve yargılanan Gazeteci Hasan Cemal'in, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan beraatine karar verildi. Cemal, 'Terör örgütlerinin açıklamalarını yayınlamak' suçundansa 6 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesinde 1 günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan ve yargılanan Gazeteci Hasan Cemal'in, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan beraatine karar verildi. Cemal, "Terör örgütlerinin açıklamalarını yayınlamak" suçundansa 6 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Hasan Cemal'in, mahkeme kararıyla kapatılan Özgür Gündem Gazetesinin 1 günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katıldığı tarihte çıkan haberler nedeniyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Cemal ve avukatları katıldı.

Savunmasında, "Ben burada özgür ve bağımsız medyayı savunmak için bulunuyorum. Gazeteciliğin suç olmadığını savunmak için de buradayım" diyen sanık Cemal, gazeteciliğinin uzun yıllarının Kürt sorununu izlemekle geçtiğini söyledi. Cemal ifadesinde "Bu sorunun silahtan, şiddetten uzak bir şekilde çözülmesinin hukukun üstünlüğü yolunda büyük bir adım olacağını düşünüyorum. Dayanışma göstermek için 1 gün genel yayın yönetmenliği yaptım. Kürt sorunuyla ilgili 4 kitap ve sayısız makale yazdım. Kandil'e gidip PKK'nın lider kadrosuyla, Beka'ya gidip Abdullah Öcalan ile görüştüm. Şimdiye kadar terör örgütü propagandası gerekçesiyle hiçbir dava açılmadı. Özgür ve bağımsız medyayı savunmanın demokrasi ve barışı savunmak olduğunu bir kez daha yineliyorum" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Cemal'in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beraatine hükmetti. Cemal'i "Terör örgütlerinin açıklamalarını yayınlamak" suçundan 1 yıl hapse çarptıran mahkeme, Cemal'in duruşmalardaki davranışlarını dikkate alarak bu cezayı önce 10 aya indirdi. Mahkeme, daha sonra hapis cezasını 6 Bin TL adli para cezasına çevirdi.

(Başak Akbulut/İHA)