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Gazeteci Hasan Cemal 1 yıl 3 ay hapse mahkum edildi
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Gazeteci Hasan Cemal 1 yıl 3 ay hapse mahkum edildi

Gazeteci Hasan Cemal, bir internet sitesinde yayınlanan 'Fehman Hüseyin' başlıklı yazısı nedeniyle yargılandığı davada, 'basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Cemal'in kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nde 1 günlük Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldığı tarihte çıkan haberler nedeniyle yargılandığı davada ise görüşünü açıklayan savcı 10 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.

Gazeteci Hasan Cemal, bir internet sitesinde yayınlanan "Fehman Hüseyin" başlıklı yazısı nedeniyle yargılandığı davada, "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Cemal'in kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nde 1 günlük Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldığı tarihte çıkan haberler nedeniyle yargılandığı davada ise görüşünü açıklayan savcı 10 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.
Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için bir günlük Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni olan gazeteci Hasan Cemal'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Hasan Cemal ve avukatları katıldı. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısına esasa ilişkin görüşü soruldu.

PKK/KCK PROPAGANDASI YAPILARAK AÇIKLAMALARINA YER VERİLDİĞİ İDDİASI
Savcı Burhan Temtek mütalaasında, sanığın olay tarihinde Özgür Gündem Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olduğunu hatırlatarak, "Anılan gazetenin 15 Haziran 2016 tarihli sayısının incelemesinde, 9'uncu sayfada 'Andok Yoldaşın İntikamı anılacaktır', 'HPG'den çatışmalara ilişkin açıklama', ile 102'inci sayfadaki 'Türkiye toplumu Erdoğan'a dur demeli' başlıklı yazılarda terör örgütü PKK/KCK ve bu örgüte bağlı alt örgütlerin propagandası yapılarak açıklamalarına yer verildiği, böylece sanığın atılı suçları işlediği anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

SAVCI 10 YIL 6 AYA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ
Savcı, Cemal'in Terörle Mücadele Kanunu'nun "Terör örgütlerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermek veya övmek" ve "Basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti. Mahkeme, savcının görüşüne ilişkin savunmalarını hazırlamalarını için avukatlara süre vererek duruşmayı erteledi.

AYRI DAVADAN HAPSE MAHKUM EDİLDİ
Öte yandan, Cemal'in, T24 adlı internet sitesinde yayınlanan "Fehman Hüseyin" başlıklı köşe yazısı nedeniyle, "suçu ve suçluyu övmek" suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Yine İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı celsede görülen davada, savunma yapan sanık Cemal, "47 yıllık gazeteciyim. Bugüne kadar yazdığım yazı ve kitaplardan dolayı ilk kez bu şekilde suçlanıyorum. Hiçbir zaman terörü savunmadım. Terör propagandasına alet olmadım. Beraatımı istiyorum" dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti Cemal'in "suçu ve suçluyu övmek" suçundan beraatına, "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise 1 yıl 3 ay hapsine hükmetti. Mahkeme, bu hapis cezasını ise ertelemedi.
(Başak Akbulut / İHA)
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