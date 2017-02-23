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Gazeteci Enver Aysever'e 10 bin TL para cezası
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Gazeteci Enver Aysever'e 10 bin TL para cezası

Gazeteci Enver Aysever, bir köşe yazısında TBMM'yi alenen aşağıladığı iddiasıyla yargılandığı davada, 'Hakaret' suçundan 10 bin 620 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Enver Aysever, bir köşe yazısında TBMM'yi alenen aşağıladığı iddiasıyla yargılandığı davada, "Hakaret" suçundan 10 bin 620 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Birgün Gazetesi'nde yayınlanan "Bktan düzenin yetiştirdikleri" başlıklı yazısında Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağıladığı iddia edilen gazeteci Enver Aysever hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava karara bağlandı.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Enver Aysever avukatıyla birlikte katılırken, şikayetçi TBMM'yi ise avukat Fazilet Nurel Uğural temsil etti.
Duruşmada son sözü sorulan sanık Enver Aysever, "Bir suçum olduğuna inanmıyorum. Benim inancım hukuk düzeninin güçlünün yanında değil ancak haklının yanında olması gerektiği yolundadır. Aslında meclis başkanı da benim yazdığım sözlerin hakaret olmadığını biliyor. AİHM içtihatlarında halkın daha çok eleştirel yaklaşması gerektiği ön plana çıkarılır. Biz bu nedenlerle bu tür davalarda hem zaman hem enerji kaybediyoruz. Ben bu yazıda ifade özgürlüğü hakkımı kullandım. Adaletin yerini bulması için beraat kararı verilmesini talep ediyorum. Bu kararın da bu anlamda örnek teşkil etmesini istiyorum. Suçlu olmadığıma inandığım için hiçbir erteleme talebim yoktur" ifadelerini kullandı. TBMM avukatı Uğural ise şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, Enver Aysever'i "Hakaret" suçundan 10 bin 620 TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın kabul etmemesi nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması maddesinin uygulanmasının değerlendirilmediğini belirtti.
(Başak Akbulut/İHA)

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