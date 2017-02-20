Gazeteci Cem Küçük'ün evine silahlı saldırı

Gazeteci Cem Küçük, Güngören'deki evine yönelik silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Gazeteci Cem Küçük, Güngören'deki evine yönelik silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Küçük, "Güngören'de bana ait olan ama kardeşimin ikamet ettiği ev 1 saat önce kurşunlandı. Pompalı silahla ateş edilmiş. Terörle mücadele ekipleri olay yeri incelemesi yapıyor. Camlar patlamış ve evin salonunda kurşun izleri var" dedi.

