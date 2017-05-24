Gazeteci Akif Emre son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Akif Emre Fatih Camii'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Akif Emre Fatih Camii'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş'taki ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Akif Emre için cenaze töreni düzenlendi. Fatih Camii'nde düzenlenen törene aile yakınları başta olmak üzere 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti milletvekilleri, meslektaşları ve çok sayıda gazeteci yazar katıldı. Ayrıca, Yeni Şafak Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, yönetim kurulu üyeleri ve gazete çalışanları da cenazede hazır bulundu.

Kılınan cenaze namazının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Akif Emre'nin tabutunun taşıdı. Gazeteci Akif Emre'nin naaşı Eyüp Mezarlığına defnedildi.

(Mehmet Altunışık /İHA)