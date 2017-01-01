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Gayrımeşru çocuklarını ölüme atan sevgililere müebbet
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Gayrımeşru çocuklarını ölüme atan sevgililere müebbet

Bursa'da gayrımeşru olarak dünyaya getirdiği bebeğini çöp konteynerine atıp ölüme terk ettiği öne sürülen genç kadın ile tornacı sevgilisi, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da gayrımeşru olarak dünyaya getirdiği bebeğini çöp konteynerine atıp ölüme terk ettiği öne sürülen genç kadın ile tornacı sevgilisi, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi'nde erkek arkadaşı Sezai D. (39) ile yaşayan Çiğdem Ş. (20), 20 Ocak'ta evde kendi kendine doğum yaptı. Tuvalette gerçekleşen doğumun ardından kordon bağını kesen Sezai D.'nin erkek bebeği bir çöp poşetinin içine koyarak evin çatı katına çıkardığı, 12 saat sonra bebeği gece saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir çöp kutusuna atarak olay yerinden uzaklaştığı ileri sürüldü. Kanaması devam ettiği için Çekirge Devlet Hastanesine giden Çiğdem Ş.'nin şüpheli hareketleri üzerine polis soruşturma başlattı ve iki sevgili tutuklandı.
Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Çiğdem Ş. ile Sezai D., son kez hakim karşısına çıktı. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Sezai D., "Hamile olduğundan haberim yoktu. Tuvalete gitti. Bir süre sonra çıktı. Tuvalet taşının üzerine düşen bebek ölüydü. Çöp poşetine koydum. Koridora bıraktığım çöp poşetini üst kata çıkardım. Çiğdem akrabalarına gittiğinden dolayı ben de evde alkol aldım. Gece saat 01.00 sıralarında Çiğdem'in eve gelmeyeceğini anlayınca poşeti eski Yalova yolunda bir çöp konteynerine attım. Eve geri döndüm. Çiğdem hastaneye gidince olay ortaya çıktı. Çiğdem'i doğum yaparken görmedim. Bebeğin canlı mı cansız mı olduğunu bilmiyorum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

"SEZAİ MAKASLA ÇOCUĞUN KORDONUNU KESTİ"
Yenişehir Cezaevinden SEGBİS kamera sistemiyle duruşmaya katılan Çiğdem Ş. ise daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, "Sezai ile birlikte yaşıyordum. Uyuşturucu ve sigara kullanmaz iken, Sezai'nin sayesinde başladım. Birlikte yaşarken cinsel ilişkilerimiz oldu. İlk zamanlar hamile olduğumu anlamadım. Son zamanlarda hamile olduğumu bildiğim için alkol ve sigara almıyordum. Hamile olduğumu Sezai'ye söyledim. Sezai, alkolün etkisiyle karnımın üzerine oturdu. Evden çıkmıyordum. Çocuğu dünyaya getireceğimi söyledim. O da arkadaşına telefon ederek çağırdı. Ben tuvalete girince yeniden arkadaşını arayıp gerek kalmadığını söyledi. Ayakta çocuğu dünyaya getirdim. Aşırı kan kaybım vardı. O da makasla çocuğun kordonunu kesti. Ben kendimi daha sonra banyoya attım. Baygınlık geçirdim. Kendime geldiğimde gece eve çağırdığım yakınlarımla hastaneye gittim. Ameliyata aldılar. Bebek dünyaya getirdiğimi söyledim. Sezai bana, 'Beni bu olaya karıştırma. Çocuğun başkasından olduğunu söyle. Ben sana yardım ederim' dedi" şeklinde konuştu.
Canlı dünyaya gelen bebeğin kan kaybından dolayı ölümüne neden olan sanıklara cumhuriyet savcısı mütalaasında önce müebbet, daha sonra 25 yıla kadar hapis cezası istemişti. Karar duruşmasında mahkeme heyeti, avukatların indirim isteğine rağmen iki sanığa müebbet hapis cezası verdi.
(Ahmet Faruk Çabuk / İHA)
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