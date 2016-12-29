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Gayrimenkulde maliyetler arttı, fiyatlar değişmedi
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Gayrimenkulde maliyetler arttı, fiyatlar değişmedi

Kurt İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Kurt, son dönemde döviz kurunda yaşanan artışın gayrimenkul sektöründe maliyetleri önemli ölçüde artırsa da bunun henüz fiyatları etkilemediğini, gayrimenkul üreticilerinin eski fiyatlardan satışlara devam ettiğini söyledi.

Kurt İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Kurt, son dönemde döviz kurunda yaşanan artışın gayrimenkul sektöründe maliyetleri önemli ölçüde artırsa da bunun henüz fiyatları etkilemediğini, gayrimenkul üreticilerinin eski fiyatlardan satışlara devam ettiğini söyledi.

Adana-Mersin otoyolu üzerinde yükselen bölgenin en büyük iş ve yaşam merkezi Kiza'nın ortaklarından Aydın Kurt, yatırımcılara, dövizdeki artış henüz gayrimenkul fiyatlarına yansımamışken harekete geçmelerini tavsiye etti.

Bulunduğu lokasyon ve sahip olduğu sosyal olanaklarıyla iş yaşamının çekim noktası olmaya hazırlanan Kiza Kurumsal İş Merkezi'nde fiyatların sabitlendiğini ifade eden Kurt, "Dövizdeki artış inşaat malzemelerine yansımaya başladı. Bu da ilk olarak demirde kendini gösterdi. 2017 devam ederken gayrimenkulde yüzde 10-15 civarında bir artış yaşanması da kaçınılmaz" dedi.

Kurt, yatırımcılara şu önerilerde bulundu:

"Elinde döviz bulunanların kar maksimizasyonu açısından ellerindeki dövizi bozdurup gayrimenkule yatırmaları, karlarını iki katına çıkaracaktır. Bu yatırımcıların yaklaşık yüzde 20-25 civarında kar etmelerini bekliyoruz. Zaten bunu gören yatırımcılar da ellerindeki dövizleri bozdurarak henüz zam gelmeyen gayrimenkule yatırım yapmaya başladı. Satışlar hızlandı. Diğer vatandaşlarımızın da bir an evvel konutlarda fiyat artışı yaşanmadan almalarını tavsiye ediyoruz."

Örnek ofis 2017'de görücüye çıkıyor

Modern mimarisi, ticari gücü, doğru lokasyonu ve sosyal alanlarıyla iş merkezinden çok yaşam merkezi olan Kiza, ticarette güç kazanmak isteyen girişimcilere sınırsız avantajlar sunuyor. 12 blokta 990 ofis, 287 iş yeri ve 120 odalı business otelden oluşan Kiza Kurumsal İş Merkezi, akıllı ofis teknolojileriyle donatılmış farklı ofis seçenekleriyle, klasik ofis mantığından kurtulup, daha rahat, daha ferah ve sorunsuz bir ortamda çalışmayı arzu eden iş dünyası temsilcilerini bekliyor. Adana'nın batısında, D-400 karayoluna cepheli 55 bin 262 m2 arsa üzerinde 180 bin m2 kapalı alanı kapsayacak şekilde konumlandırılan iş merkezinin örnek ofisi 2017'nin ilk günlerinde görücüye çıkacak.
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