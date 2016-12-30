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GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür:
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GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür:

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Üniversite üst yönetimi Nizip Kaymakamlığı, Nizip Belediye Başkanlığı, Nizip Eğitim Fakültesi ve Nizip Meslek Yüksek Okulu'nu ziyaret etti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Üniversite üst yönetimi Nizip Kaymakamlığı, Nizip Belediye Başkanlığı, Nizip Eğitim Fakültesi ve Nizip Meslek Yüksek Okulu'nu ziyaret etti.

Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları'nı makamında ziyaret eden Rektör Ali Gür ve beraberindeki heyet, ortak çalışmaları değerlendirerek, Kaymakam Sarıfakıoğulları'na ev sahipliği için teşekkür etti. Prof. Dr. Ali Gür'ün Başkanlığında Gaziantep Üniversitesi yönetimi daha sonra Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan'ı makamında ziyaret ederek, karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Rektör Gür, daha sonra Nizip Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunda akademik ve idari personelle bir araya geldi. Nizip Eğitim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Çiçek'ten Eğitim Fakültesi hakkında bilgi alan Rektör Gür, öğrenci yurdunun ihtiyaçlara cevap vermemesi nedeniyle 600 kişilik öğrenci yurdunun yapımı için gerekli girişimlerin yapıldığını, öğrencilerin Fakülteye gidiş-gelişlerinde yaşanan servis sıkıntısı için görüşmelerde bulunulduğunu vurgulayarak, öğrenciler için yerleşkeye kapalı spor salonunun yapılması için de gerekli çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Eğitim Fakültesi sonrasında Nizip Meslek Yüksekokulunda akademik ve idari personelle bir araya gelen Rektör Gür'e Nizip MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet İhsan Kaya tarafından eğitimde kaliteyi arttırmak için yapılan çalışmalar, yapılması planlanan faaliyetler ile okulun akademik ve idari gelişimi hakkında bilgi verildi. Nizip MYO'nun yapmayı planladığı tüm akademik, kültürel etkinliklere destek vereceğini, merkez kampüste yapılan tüm faaliyetlere etkin katılım olanağı sunacağını ifade eden Prof. Dr. Gür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Nizip MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kaya'ya teşekkür etti.

Ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Savaş Gürsoy, Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı, Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcıları Burhan Akyılmaz ve Mehmet Ali Eminoğlu da Rektör Prof. Dr. Ali Gür'e eşlik etti.
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