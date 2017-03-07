Gaspçı sevgililer tutuklandı

İstanbul'da sokakta yalnız gezen kadınları, motosikletle yaklaşıp silah tehdidiyle gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan cezaevi firarisi sevgililer çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul'da sokakta yalnız gezen kadınları, motosikletle yaklaşıp silah tehdidiyle gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan cezaevi firarisi sevgililer çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Beşiktaş, Fatih ve Bakırköy'de sokakta yalnız dolaşan 7 kadın, farklı gün ve saatlerde motosikletli 2 kişi tarafından silahla tehdit edilerek gasp edilmiş, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin Emrah D. ve Nagehan K. isimli iki sevgili olduğunu belirlemiş ve yapılan operasyon sonrası iki şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgularının ardından gaspçı sevgililer bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Sadık Karaman / İHA)
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