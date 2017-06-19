Gaspçı dehşeti kamerada

Mersin'de gasp amacıyla girdikleri markette işletme sahibini pompalı tüfekle yaralayıp kaçan silahlı soyguncular, önce iş yerinin güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı.

Mersin'de gasp amacıyla girdikleri markette işletme sahibini pompalı tüfekle yaralayıp kaçan silahlı soyguncular, önce iş yerinin güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gece geç saatlerde Karaisalı Caddesi üzerindeki Köy Market adlı iş yerine gelen silahlı 3 kişi, iş yeri sahibi Yusuf K.'yı gasp etmek istedi. Dükkanını kapatmak üzereyken yaşanan soygun girişimi sırasında silahlı şahıslara direnen işletme sahibi Yusuf K., bulunduğu yerden kalkıp yan tarafa doğru hamle yaptığı sırada başında kask bulunan soyguncu tarafından pompalı tüfekle vuruldu. İşletme sahibi yaralanarak yere düşerken, paniğe kapılan soyguncular marketten her hangi bir şey almadan kaçtı. Yaralı Yusuf K., vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın tedavisinin halen devam ettiği öğrenildi.

26 Mayıs tarihinde meydana gelen olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevresindeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Soygunda kullanılan kasktaki parmak izinden ve kamera görüntülerinden yola çıkan polis, olaya karıştıkları iddiasıyla Hüseyin T., Musa Y. ve İ.Y. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hüseyin T. ve Musa Y. tutuklanırken, İ.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili aranan bir kişinin askerde olduğu, bir kişinin ise halen arandığı bildirildi.

(Hüseyin Kar / İHA)