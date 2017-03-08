Gasp etmek istediği kişi polis çıkınca...

Brezilya'da gasp etmek istediği kişi polis çıkan adam, bu hatasının bedelini canıyla ödedi.

Brezilya'da gasp etmek istediği kişi polis çıkan adam, bu hatasının bedelini canıyla ödedi.

Sao Paulo kentinde bir araca yaklaşan gaspçı, silahını uzattı ve sürücüden parasını istedi. Ama şahsın bilmediği bir şey vardı, gasp etmek istediği kişi polisti. Hemen silahına davranan sivil polis, gaspçıyı vurdu. Yere yığılan şahıs orada hayatını kaybetti.

