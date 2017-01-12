12.01.2017 15:03 Garry Rodrigues imzayı attı

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın PAOK'tan transfer ettiği Garry Rodrigues, basın mensuplarının önünde sözleşme imzaladı. Sportif A.Ş. yöneticisi Levent Nazifoğlu ile birlikte sözleşme imzalayan 26 yaşındaki futbolcu, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

Çok değerli bir oyuncuyla birlikte olduklarını belirten Levent Nazifoğlu, "Kendisini almak için çok zorlandık. Kendisi bizimle olmak için çok gayret gösterdi." diyerek sözü Rodrigues'e bıraktı. Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Rodrigues, "Çok önemli bir camia için ter dökeceğim. Benim için çok büyük bir fırsat. Elimden gelenin en iyisini yapıp en iyi oyuncu olmak için mücadele edeceğim. Galatasaray forması giyeceğim için çok mutluyum." dedi. Sözleşmeyi imzalayan Rodrigues, 2021 yılına kadar kendisini Galatasaray'a bağlayan imzayı attığı için 2021 numaralı formayla poz verdi.



"KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM"

Daha sonra soruları yanıtlayan Rodrigues, 21 gündür antrenman yapmadığını ancak buna karşın kendisini hazır hissettiğini söyleyerek, "Oynamak istiyorum. Bu hafta oynamak için hazır olduğumu hissediyorum. Hocamın vereceği karar önemli. Sahada olduğum sürece en iyi şekilde hizmet edeceğim." dedi. Türkiye Ligi'yle ilgili olarak da bilgi sahibi olduğunu ifade eden 26 yaşındaki oyuncu, "Daha önce burada oynamış olan arkadaşlarımdan bilgi aldım. En önemli şey oynadığınız oyundan keyif almak. Kendi performansını göstererek en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



"SOL AÇIKTA DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Takımda çok iyi bir hava olduğunu ve takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını söyleyen genç oyuncu, "Dün ilk antrenmanımı yaptım. Çok iyi geçti. Takım içindeki ambiyans ve atmosfer çok iyi. Çok iyi oyuncular var burada. Çok mutluyum burada olduğum için. Kendi adıma bir üst seviyeye geçmiş gibi hissediyorum. Sağ veya sol, hangi kanatta oynayacağım çok önemli değil benim için. Sol açıkta kendimi daha iyi hissediyorum ancak hocamın vereceği görevi yerine getireceğim.Daha önce Levski Sofya'da oynarken şampiyonluk mücadelesi vermiştik ve son maçta kaybetmiştik şampiyonluğu. Daha önce bu atmosferi yaşadım. Türkiye'nin en iyi takımına geldim. Hem ben hem de takım arkadaşlarım şampiyonluğa odaklandı. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.



NAZİFOĞLU: "PODOLSKI GİDERSE FORVET ALACAĞIZ"

Rodrigues'in ardından söz alan Levent Nazifoğlu, Ahmet Çalık transferiyle ilgili olarak KAP'a açıklama yapacaklarını belirtti. Podolski'nin durumunun henüz netlik kazanmadığını da söyleyen Nazifoğlu, "Podolski bizim oyuncumuz. Konya'ya da gelecek ve görev alırsa oynayacak. Bizim dışımızda gelişen transfer gelişmeleri var. Çin ilgileniyor. Ancak biz belli bir zaman verdik kendilerine. Bu zaman sürecinde gerçekleşirse olur, yoksa olmayacak. Ahmet Çalık transferiyle transferi kapatmayacağız. Başka isimlerle de görüşüyoruz. Chedjou ile de görüştük ve kendisine kararımızı ilettik. Başka transferlerimiz olacak ancak mevkii söylemek istemiyorum. Eğer Podolski giderse mutlaka bir forvet transferimiz olacak" dedi.



"SÖYLEDİKLERİM ÇARPTIRILDI"

Nazifoğlu, kampta yaptığı açıklamaların da çarpıtıldığını ifade ederek "Antalya'da herkesle güzel bir sohbet toplantısı yaptık. Kelimeleri cımbızla çekip kullanmamanızı rica ettim. Ancak büyük çoğunluk dediğimi yaptı. Şaşırdım mı, şaşırmadım ama üzüldüm. Attığınız başlıklar hiç hoş değil. Galatasaray, 1 numaralı favori değildir diye başlık attınız. 4 takımın eşit şampiyonluk şansı var dedim, siz favori değil dediniz. "Riekerink gidecek mi" dediniz, "hayır" dedim. "Şampiyonluğa odaklandık. Sene sonunda bu işe bakacağız dedim. Bırakacak olsak şimdi bırakmamız lazım değil mi?" dedim. Ancak bunu farklı yazdınız. Riekerink bu takımın hocasıdır. Benim kadar da teknik direktöre sahip çıkan başka yönetici yoktur. Sene sonundaki kriter tabii ki şampiyonluk ve takımın gelişim göstermesi. Ben bunları söyledim" diyerek sitem etti.

(Bozhan Memiş / İHA)

