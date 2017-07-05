Ganalı yıldız Asamoah Gyan, Kayseri'de

Kayserispor'un transfer ettiği Ganalı yıldız Asamoah Gyan Kayseri'ye geldi. Gyan'ı havaalanında binlerce taraftar karşıladı.

Kayserispor'un transfer ettiği Ganalı yıldız Asamoah Gyan Kayseri'ye geldi. Gyan'ı havaalanında binlerce taraftar karşıladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yaklaşık 2 aydır görüştüğü Ganalı yıldız oyuncu Asamoah Gyan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.Geçtiğimiz yıl Çin'in Shanghai SİPG takımında forma giyen dünyaca ünlü yıldız, akşam saatlerinde Kulüp Başkanı Erol Bedir ile Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla kente geldi. Başkan Bedir ve Asamoah Gyan Erkilet Havaalanı'nda toplanan binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar yaktıkları meşaleler ve sloganlarla Bedir ve Gyan'a büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Bedir ve Gyan, kendilerini alacak otomobile ulaşmakta güçlük çekti.

Erkilet Havaalanı'ndan ayrılan Ganalı yıldız Asamoah Gyan, konaklayacağı otele geçti. Gyan için yarın saat 10:30'da kulüp tesislerinde imza töreni düzenlenecek.

(Turan Bulut /İHA)