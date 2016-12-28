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'Gaming İstanbul' ziyaretçilerle yeniden buluşuyor
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'Gaming İstanbul' ziyaretçilerle yeniden buluşuyor

Dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul, 2-5 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde bir kez daha ziyaretçilerle buluşacak.

Dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul, 2-5 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde bir kez daha ziyaretçilerle buluşacak.
Türkiye'nin küresel ölçekli dijital eğlence ve oyun fuarlarından Gaming İstanbul (GIST), bir kez daha 2-5 Şubat 2017 tarihlerinde, İstanbul Kongre Merkezinde, ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanıyor. Oyunların, pazarlama metotlarını da değiştirmeye başladığını söyleyen Gaming İstanbul Marka ve Pazarlama İletişimi Müdürü Meriç Eryürek, "Global markaların pazarlama stratejilerinin içinde oyun pazarlama ve oyun içi pazarlama önemli bir kalem olmaya başladı. Türkiye'de ortalama bir oyuncu bir seansta 38,1 dakika oyun oynuyor. Bu, tamamen sizin içeriğinize odaklanan milyonlarla oyuncuya ulaşabileceğiniz çok özel bir imkan" dedi.
Oyun sektöründe fuar ve etkinliklerin önemine de değinen Eryürek, "Oyunlar artık yeni Hollywood oldu. Dünyada 1,7 milyar aktif oyuncu var. Oyun sektörü, film sektörünün iki katı büyüklüğünde ve yıllık büyüme oranı da yüzde 20 seviyesinde" şeklinde konuştu.
Ayrıca, küresel oyun sektörünün ünlü isimlerinin de GIST Geliştirici Konferanslar'da bir araya geleceği belirtilirken, Konferansa katılan konuşmacılar, deneyimlerini ve güncel metotlarını Türk profesyonellerle paylaşacağı kaydedildi.
GIST 2017 Geliştirici Konferansı, 'Oyun Pazarı', 'Oyun Geliştirme' ve 'Sanal Gerçeklik' temalarıyla Bahçeşehir Üniversitesinde, 1 Şubat 2017'de gerçekleşeceği bildirildi.
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