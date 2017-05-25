Game Of Thrones'un yeni fragmanı yayınlandı

2011 yılında yayınlanmaya başlayan ve yayınlandığı günden itibren milyonlarca kişi tarafından izlenen dizi, bu sene son sezonuyla ekranlara gelecek.

7'İNCİ SEZON FRAGMANI DÜN YAYINLANDI

Dizinin 2018 yılında 7'inci sezonuyla final yapılacağı daha önce açıklanmıştı. 'Büyük savaş başlıyor' konusuyla 7. sezona ilişkin önemli ipuçları veren yeni fragman dün sosyal medyadan paylaşıldı.

HEYECANLI BEKLEYİŞ 16 TEMMUZ'DA SON BULACAK

Fragmanın yayınlanmasının ardından hayranlarını büyük heyecan sardı. Game Of Thrones, 16 Temmuz 2017'de izleyici ile buluşacak.