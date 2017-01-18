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Gambiya'da cumhurbaşkanlığı krizi büyüyor
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Gambiya'da cumhurbaşkanlığı krizi büyüyor

Gambiya'ya cumhurbaşkanlığı krizi büyüyor.

Gambiya'ya cumhurbaşkanlığı krizi büyüyor.
Gambiya'yı 22 yıldır yöneten Yahya Jammeh, geçtiğimiz Aralık ayında yapılan seçim sonuçlarına göre rakibi Adama Barrow'un galibiyetini kabul ederek görevi bırakacağını açıklamış olmasına rağmen koltuğu devretmiyor. Jammeh'in seçim sonuçlarını hatalı gördüğünü öne sürerek ülkenin yüksek mahkemesine şikayette bulunmasının ardından gerginlik büyüyor. Jammeh'in istifa etmesine sadece bir kaç gün kala, ülkedeki İngiliz ve Hollanda seyahat acentelerinin binlerce turistin Çarşamba günü ülkeden çıkarmaya çalışması üzerine ülkede olağanüstü hal ilan edildi.
Barrow'un görevi teslim alması için yaptırım veya askeri güçle baskı kuran Batı Afrika bloku liderlerinin Ulusal Meclis'in aldığı bu karar sonrası nasıl bir yol izleyecekleri merak ediliyor. Barrow şu an Senegal'de ve teorik olarak oradaki teknik olarak Gambiya toprağı sayılan Gambiya Büyükelçiliği'nde başkan olarak yemin edebilir.

BAKANLAR İSTİFA ETTİ
Jammeh'in istifa etmemesi ülkede siyasi bir karışıklığa sebep oldu. Beş bakan hükumetten istifa etti, yüzlerce insan komşu ilke Senegal'e kaçtı ülkede kalan bir çok insan şiddete maruz kalmaktan korkuyor. İngiliz tur operatörü Thomas Cook Çarşamba günü yaklaşık bin adet tatilciyi ülkeden tahliye etmeyi başardı. Web sitesinde 48 saat içinde 985 adet tur müşterisi için ekstra uçuşlar yapılacağını bildirdi.
Gambiya Afrika'nın en küçük ülkelerinden biridir ve 1965'te bağımsızlığını ilan ettiğinden beri sadece iki hükümdarı oldu. Jammeh 1994'te bir darbe ile iktidarı ele geçirdi ve hükumeti rakiplerine işkence yapmak ve öldürmek yüzünden sıradan Gambiyalılar ve insan hakları savunucuları arasında kötü bir ün kazandı.


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