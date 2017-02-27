Galoşlar özel çocuklardan

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2011 yılında eğitim öğretime başlayan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde zihinsel engelli öğrenciler tarafından üretimi yapılan galoşlar için Türkiye'nin her yerinden talep yağmaya başladı. Elde edilen tüm gelir ise öğrencilere dağıtılıyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2011 yılında eğitim öğretime başlayan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde zihinsel engelli öğrenciler tarafından üretimi yapılan galoşlar için Türkiye'nin her yerinden talep yağmaya başladı. Elde edilen tüm gelir ise öğrencilere dağıtılıyor.

Zihinsel engelli çocukları topluma kazandırmak adına faaliyetlerini sürdüren Yunusemre ilçesindeki Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi 2011 yılından beri üretimini gerçekleştirdiği galoşları artık Manisa dışına da göndermeye başladı. Manisa'da milli eğitime bağlı anaokulları, özel okullar gibi birçok kuruma galoş üretimi yapan ve harçlıklarını kazanan özel öğrenciler, şehir dışına 3 bin adet galoştan oluşan ilk parti siparişi yollamanın mutluluğunu yaşadı. Yılda ortalama 100 bin galoş üretimi yaparak kendilerinin de bir şeyler yapabildiğini kanıtlayan özel öğrenciler bir yandan da harçlıklarını çıkarıyor.



"EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALIYORLAR"

Okulda 110 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü dile getiren Yunusemre Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Murat Ceylan, "Çocuklarımızın emekleri Manisa dışına taşmaya başladı. Basın mensuplarının desteğiyle okulumuzda çocuklarımızın yaptığı galoşlar tüm Türkiye'de kendini duyurmaya başladı. Buna tüm Türkiye'den ses verilmeye başlandı. İlk parti mallarımız İstanbul'da özel bir sağlık firması tarafından sipariş edildi ve deneme amaçlı ilk siparişimizi İstanbul'a gönderiyoruz. Daha öncesinde de Erzincan'dan böyle bir talep gelmişti ancak çok büyük tonajlı bir talepti. Biz bu talebi karşılayamayacağımızı duyurduk. Hem onları da sıkıntıya sokmamak adına hem çocuklarımızı daha fazla sıkmamak adına. İnşallah diğer gelen talepleri benim çocuklarım emekleriyle karşılayacaklar. Emeklerinin karşılığını da mutlaka en güzel şekilde alacaklar" dedi.

Manisa'da merkezdeki tüm milli eğitime bağlı anaokullarının kendi ürettikleri galoşları kullandığını anlatan Ceylan, "Bunun yanında özel spor salonları, özel anaokulları yine çocuklarımızın ürettiği galoşları kullanmaktalar. Yıllık maksimum 100 bin civarında bir çalışmamız var ama çok sıkı bir şekilde çalışılırsa. Bunun yanında bizim çocuklarımızın el becerilerini geliştirici diğer dersleri de olduğu için genelde biz 60 bin ile 100 bin aralığında üretim yapıyoruz" şeklinde konuştu.



DÖNER SERMAYENİN BÜTÜN GELİRİ ÇOCUKLARA

İlk defa Manisa dışına sipariş aldıklarını kaydeden Ceylan, bugün ilk posta siparişleri gönderdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Galoş üretimimizde maksimum 45 öğrencimiz çalışıyor. Diğer ortaokul dediğimiz 8'inci sınıf öğrencilerimizi de önümüzdeki seneye hazırlık anlamında bu çalışmaya dahil ediyoruz. Manisa Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Türkiye'de döner sermayesi olan 3 orta ve ağır düzeyde okuldan biri. Okulumuzda ürettiğimiz galoşlar ve belediyelerimize ürettiğimiz çiçeklerimizden elde edilen gelirin hepsi çocuklarımıza dağıtılıyor. Öğretmen ve idareci payları diye bir pay var döner sermayede öğretmenlerimiz bu payı almayacaklarını belirterek bu elde etmeleri gereken kendilerinin kazandığı paraları da çocuklarımızın kullanımı için okul aile birliğine vermekteler."

(Sadık Cangel /İHA)