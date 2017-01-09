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Galerici Yetki Belgesi olmadan noterde araç devri yapılamayacak
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Galerici Yetki Belgesi olmadan noterde araç devri yapılamayacak

Kayseri Oto Galericiler Derneği Başkanı Ekrem Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Kayseri Oto Galericiler Derneği Başkanı Ekrem Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Ziyarette yaptığı açıklamada Cumartesi günü Kayseri Oto Galericiler Sitesi'nde yapılacak olan genel kurulda aday olduklarını açıklayarak, "Ayın 14'ünde Cumartesi günü Kayseri Oto Galericiler Sitesi'nde bir seçim var. Olağan bir seçim, sitemizin yönetimini değiştiriyoruz. Ekip olarak yönetime aday oluyoruz. Birinci amacımız sitemizdeki esnafımızın sosyal hayatını nasıl geliştirebiliriz, daha sonra şehrimize bir sivil toplum örgütü olarak Kayseri'mize nasıl katkı verebiliriz, Toplumda galericiler adına yanlış olan algıyı yıkmak, ticareti düzeltmek. Bununla ili birçok amacımız var. Hatta Türkiye'de Galericiler Federasyonu'nu Kayseri'de başlattık. Buradaki amacımızın tamamı esnafımızın hak ve hukukunu korumak, aynı zamanda tüketicilerin hak ve hukukunu korumak. Toplumla barışık bir sivil toplum hareketi olarak var olmak istedik. Şu anki hedefimiz yine Türkiye'de ilk olan zamanında Kocasinan Belediye Başkanımız Bekir Yıldız'ın katkılarıyla Galericiler Sitesi yaptık, oranın çevre düzenlemesi, güvenliği sıkıntılarını bildiğimiz için bununla ilgili çözümlerimiz, ticari faaliyetlerimizin geliştirilmesi, Kayseri'nin ekonomik ve siyasi hayatıyla olsun göreve talip olduk" dedi.

"Galerici Yetki Belgesi olmadığı taktirde araç devri yapılamayacak"

Müşterilerin sıkıntılarını kurulacak disiplin kurulu ile çözüme kavuşmasını sağlayacaklarını kaydeden Şimşek, "Galerici Yetki Belgeniz olmadığı taktirde araç devri yapamayacaksınız" dedi. Şimşek, "Biz bir disiplin kurulu oluşturduk. Daha önce bunu biraz amatör yapıyorduk ama şimdi bizim sitemizden alışveriş yapıp da herhangi bir şekilde sıkıntısı olan vatandaşımızın mağduriyetleri, dilekçe ile sitemizi ulaştırıldığı taktirde oluşturduğumuz disiplin kurulunda çözeceğiz. Biz bir yasa çıkarttık kanun taslağı çıkarıldı, notere gittiğinizde Galerici Yetki Belgeniz olmadığı taktirde araç devri yapamayacaksınız. Bu devrim niteliğinde bir husus. Sonuçta hak ettiğimiz itibarı da bulacağız. Bu işi hak edenler yapacak. Ama bu süreç ne zaman olur bilmiyoruz. Ama bu dönem böyle olmayacak, siteler haricinde satılan araçların mali açıdan, ruhsat işleme açısından her türlü takibini yapacağız. Artık eskisi gibi olmayacak. Buna dönük de dışarıdaki sahipsiz, denetimsiz insanların yaptığı başıboş ticaretten kaynaklanan, faturası da galericilere kesilen yanlışlıkları düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şimşek'e genel kurul için başarılar diledi. Kösedağ, "Buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Cumartesi günü yapılacak olan genel kurulda umarım Kayseri kazanır. Başarılar diliyorum" diye konuştu.
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