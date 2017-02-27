Galatasaray yola çıktı

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, kamp yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nden TT Arena'ya hareket etti.
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, kamp yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nden TT Arena'ya hareket etti. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu önemli maç öncesinde dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girmişti. Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, maçın oynanacağı TT Arena'ya yola çıktı. Tesislere takımı uğramaya az sayıda sarı-kırmızılı taraftarlar geldi. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği derbi saat 20.00'de başlayacak. (Oğuzhan Ort - Uygar Aydın /İHA)
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