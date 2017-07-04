Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde teknik pas çalışması gerçekleştirildi. Son bölümde ise havadan pas ve topa sahip olma çalışması yapıldı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

